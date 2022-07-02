Удгодская (Рязановская) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1910
Дочь: (Удгодская) Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Удгодский Алексей Александрович
Рождение ребёнка
13.09.1914
Дочь: (Удгодская) Милица Алексеевна
Отец ребёнка: Удгодский Алексей Александрович
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: (Удгодская) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Удгодский Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно