Удгодская (Рязановская) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удгодская (Рязановская) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удгодский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
12.09.1910

Дочь: (Удгодская) Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Удгодский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
13.09.1914

Дочь: (Удгодская) Милица Алексеевна

Отец ребёнка: Удгодский Алексей Александрович

Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: (Удгодская) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Удгодский Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно

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