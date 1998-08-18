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Работа Иван Антипович

Место рождения

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

25.06.1933

Дата смерти

18.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1933

Отец: Работа Антип Трифонович

Мать: Работа Аксинья Григорьевна

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.10.1955

Сын: Работа Михаил Иванович

Мать ребёнка: Работа Надежда Михайловна

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.04.1957

Сын: Работа Александр Иванович

Мать ребёнка: Работа Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
17.01.1959

Сын: Работа Владимир Иванович

Мать ребёнка: Работа Надежда Михайловна

Смерть
18.08.1998
Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область
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