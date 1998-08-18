Работа Иван Антипович
Место рождения
Дата рождения25.06.1933
Дата смерти18.08.1998
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1933
Рождение ребёнка
24.10.1955
Мать ребёнка: Работа Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1957
Сын: Работа Александр Иванович
Мать ребёнка: Работа Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
17.01.1959
Мать ребёнка: Работа Надежда Михайловна
Смерть
18.08.1998
Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область