Работа (Бруй) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.02.1931
Дата смерти16.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931
Рождение ребёнка
24.10.1955
Отец ребёнка: Работа Иван Антипович
Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.04.1957
Сын: Работа Александр Иванович
Отец ребёнка: Работа Иван Антипович
Рождение ребёнка
17.01.1959
Отец ребёнка: Работа Иван Антипович
Смерть
16.03.2011
Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область