Работа (Бруй) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Работа (Бруй) Надежда Михайловна

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

12.02.1931

Дата смерти

16.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1955

Сын: Работа Михаил Иванович

Отец ребёнка: Работа Иван Антипович

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.04.1957

Сын: Работа Александр Иванович

Отец ребёнка: Работа Иван Антипович

Рождение ребёнка
17.01.1959

Сын: Работа Владимир Иванович

Отец ребёнка: Работа Иван Антипович

Смерть
16.03.2011
Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область
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