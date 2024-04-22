Работа Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения24.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1955
Отец: Работа Иван Антипович
Рождение ребёнка
22.08.1977
Дочь: Барабанова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Работа Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
15.02.1979
Сын: Работа Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Работа Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
18.05.1983
Дочь: Работа Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Работа Наталья Владимировна
Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область