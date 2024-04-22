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Работа Михаил Иванович

Место рождения

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1955

Отец: Работа Иван Антипович

Мать: Работа Надежда Михайловна

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.08.1977

Дочь: Барабанова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Работа Наталья Владимировна

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1979

Сын: Работа Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Работа Наталья Владимировна

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.05.1983

Дочь: Работа Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Работа Наталья Владимировна

Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область
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