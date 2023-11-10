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Работа (Новикова) Наталья Владимировна

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

16.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.08.1977

Дочь: Барабанова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Работа Михаил Иванович

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1979

Сын: Работа Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Работа Михаил Иванович

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.05.1983

Дочь: Работа Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Работа Михаил Иванович

Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область
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