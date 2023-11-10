Работа (Новикова) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения16.03.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1977
Дочь: Барабанова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Работа Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1979
Сын: Работа Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Работа Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1983
Дочь: Работа Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Работа Михаил Иванович
Кузнечиха, Ярославский район, Ярославская область