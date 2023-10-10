Барабанова (Работа) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1977
Рождение ребёнка
28.07.2006
Сын: Барабанов Ярослав Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.07.2009
Сын: Барабанов Никита Владимирович
Отец ребёнка: Барабанов Владимир Борисович
Бракосочетание
Неизвестно