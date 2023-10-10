Барабанова (Работа) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова (Работа) Вера Михайловна

Место рождения

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1977

Отец: Работа Михаил Иванович

Мать: Работа Наталья Владимировна

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.07.2006

Сын: Барабанов Ярослав Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.07.2009

Сын: Барабанов Никита Владимирович

Отец ребёнка: Барабанов Владимир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Владимир Борисович

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