Работа Антип Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Работа Антип Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Работа Трифон Степанович

Мать: Работа Феврония Алексеевна

Рождение ребёнка
25.06.1933

Сын: Работа Иван Антипович

Мать ребёнка: Работа Аксинья Григорьевна

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.01.1935

Сын: Работа Семен Антипович

Мать ребёнка: Работа Аксинья Григорьевна

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.10.1937

Дочь: Работа Мария Антиповна

Мать ребёнка: Работа Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Работа Леонид Антипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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