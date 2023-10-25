Работа Антип Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1933
Мать ребёнка: Работа Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
28.01.1935
Мать ребёнка: Работа Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
26.10.1937
Дочь: Работа Мария Антиповна
Мать ребёнка: Работа Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1940
Смерть
Неизвестно