Работа (Ашомок) Аксинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти10.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ашомок Григорий
Мать: Ашомок Мария
Рождение ребёнка
25.06.1933
Отец ребёнка: Работа Антип Трифонович
Рождение ребёнка
28.01.1935
Отец ребёнка: Работа Антип Трифонович
Рождение ребёнка
26.10.1937
Дочь: Работа Мария Антиповна
Отец ребёнка: Работа Антип Трифонович
Смерть
10.12.1988