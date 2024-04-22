Работа (Ашомок) Аксинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Работа (Ашомок) Аксинья Григорьевна

Место рождения

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

10.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ашомок Григорий

Мать: Ашомок Мария

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.06.1933

Сын: Работа Иван Антипович

Отец ребёнка: Работа Антип Трифонович

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.01.1935

Сын: Работа Семен Антипович

Отец ребёнка: Работа Антип Трифонович

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.10.1937

Дочь: Работа Мария Антиповна

Отец ребёнка: Работа Антип Трифонович

Смерть
10.12.1988
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