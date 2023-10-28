Ашомок Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашомок Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Работа (Ашомок) Аксинья Григорьевна

Отец ребёнка: Ашомок Григорий

Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Ашомок Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Ашомок Григорий

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ашомок Серафима Григорьевна

Отец ребёнка: Ашомок Григорий

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ашомок Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Ашомок Григорий

Смерть
Неизвестно

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