Ашомок Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Работа (Ашомок) Аксинья Григорьевна
Отец ребёнка: Ашомок Григорий
Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Ашомок Григорий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ашомок Серафима Григорьевна
Отец ребёнка: Ашомок Григорий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ашомок Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Ашомок Григорий
Смерть
Неизвестно