Лыткин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
02.12.1939
Дочь: Шустовская Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Лыткина Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
06.06.1941
Дочь: Горюнова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Лыткина Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лыткина Мария Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыткина Мария Георгиевна
Работа или профессия
Неизвестно
нач планового отдела УсолЛага, г. Соликамск
Смерть
1976