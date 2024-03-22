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Лыткин Василий Степанович

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Лыткин Степан Иванович

Мать: Лыткина Татьяна Евдокимовна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.12.1939

Дочь: Шустовская Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Лыткина Мария Георгиевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.06.1941

Дочь: Горюнова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Лыткина Мария Георгиевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лыткина Мария Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лыткина Мария Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
нач планового отдела УсолЛага, г. Соликамск
Смерть
1976
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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