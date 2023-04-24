Лыткина (Жуланова) Татьяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыткина (Жуланова) Татьяна Евдокимовна

Лыткина (Жуланова) Татьяна Евдокимовна

avatar

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Жуланов Евдоким

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
05.02.1910

Муж: Лыткин Степан Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1911

Дочь: Жуланова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Лыткин Степан Иванович

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лыткин Василий Степанович

Отец ребёнка: Лыткин Степан Иванович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Журавлева Мария Степановна

Отец ребёнка: Лыткин Степан Иванович

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Лыткин Иван Степанович

Отец ребёнка: Лыткин Степан Иванович

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1923

Дочь: Белослудцева Анна Степановна

Отец ребёнка: Лыткин Степан Иванович

Касиб, Соликамский, Пермский край
Смерть
1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close