Лыткина (Жуланова) Татьяна Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Жуланов Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1910
Рождение ребёнка
25.01.1911
Дочь: Жуланова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Лыткин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лыткин Василий Степанович
Отец ребёнка: Лыткин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Журавлева Мария Степановна
Отец ребёнка: Лыткин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Лыткин Степан Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1923
Дочь: Белослудцева Анна Степановна
Отец ребёнка: Лыткин Степан Иванович
Смерть
1968