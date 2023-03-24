Лыткина (Трифонова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыткина (Трифонова) Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1939

Дочь: Шустовская Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Лыткин Василий Степанович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.06.1941

Дочь: Горюнова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Лыткин Василий Степанович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыткин Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыткин Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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