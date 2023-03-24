Лыткина (Трифонова) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: ?
Рождение ребёнка
02.12.1939
Дочь: Шустовская Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Лыткин Василий Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1941
Дочь: Горюнова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Лыткин Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лыткин Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно