Шустовская (Лыткина) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШустовская (Лыткина) Лидия Васильевна

Шустовская (Лыткина) Лидия Васильевна

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

02.12.1939

Дата смерти

16.09.2005

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939

Отец: Лыткин Василий Степанович

Мать: Лыткина Мария Георгиевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шустовский Владимир Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шустовский Владимир Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустовский Владимир Егорович

Смерть
16.09.2005
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close