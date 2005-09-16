Шустовская (Лыткина) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1939
Дата смерти16.09.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шустовский Владимир Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шустовский Владимир Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.2005