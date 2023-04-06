Горюнова (Лыткина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюнова (Лыткина) Вера Васильевна

Горюнова (Лыткина) Вера Васильевна

avatar

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

06.06.1941

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1941

Отец: Лыткин Василий Степанович

Мать: Лыткина Мария Георгиевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горюнов Борис Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горюнов Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Борис Михайлович

Смерть
2020
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close