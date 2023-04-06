Горюнова (Лыткина) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1941
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горюнов Борис Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горюнов Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020