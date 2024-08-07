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Александр Яковлев Романов

Место рождения

Скоморохово, Ярославская область, Россия

Дата рождения

19.02.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1869

Отец: Романов Яков Романов

Мать: Ульяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Рождение ребёнка
22.10.1888

Сын: Романов Михаил Александров

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
28.08.1892

Дочь: (Романова) Елизавета Александрова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: (Романова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Романов Михаил Александров

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Романова) Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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