Александр Яковлев Романов
Место рожденияСкоморохово, Ярославская область, Россия
Дата рождения19.02.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1869
Отец: Романов Яков Романов
Мать: Ульяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1888
Сын: Романов Михаил Александров
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
28.08.1892
Дочь: (Романова) Елизавета Александрова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: (Романова) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Романов Михаил Александров
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Романова) Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
Неизвестно