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Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Морозов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Яковлев Романов

Рождение ребёнка
22.10.1888

Сын: Романов Михаил Александров

Отец ребёнка: Александр Яковлев Романов

Рождение ребёнка
28.08.1892

Дочь: (Романова) Елизавета Александрова

Отец ребёнка: Александр Яковлев Романов

Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: (Романова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Александр Яковлев Романов

Рождение ребёнка
1895

Сын: Романов Михаил Александров

Отец ребёнка: Александр Яковлев Романов

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Романова) Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Александр Яковлев Романов

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