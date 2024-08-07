Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Морозов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1888
Сын: Романов Михаил Александров
Отец ребёнка: Александр Яковлев Романов
Рождение ребёнка
28.08.1892
Дочь: (Романова) Елизавета Александрова
Отец ребёнка: Александр Яковлев Романов
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: (Романова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Александр Яковлев Романов
Рождение ребёнка
1895
Сын: Романов Михаил Александров
Отец ребёнка: Александр Яковлев Романов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Романова) Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Александр Яковлев Романов