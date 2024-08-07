Романов Яков Романов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: Романов Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романова) Анна Яковлева
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
19.02.1869
Сын: Александр Яковлев Романов
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
20.01.1871
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
15.07.1873
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
17.05.1878
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Романов Иван Яковлев
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
10.03.1882
Дочь: (Романова) Александра Яковлева
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
02.07.1883
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
17.07.1884
Дочь: (Романова) Мария Яковлева
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
27.06.1886
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
08.09.1889
Дочь: (Романова) Надежда Яковлева
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
13.01.1893
Дочь: (Романова) Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Ульяна Иванова