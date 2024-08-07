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Романов Яков Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Романов Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова) Анна Яковлева

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
19.02.1869

Сын: Александр Яковлев Романов

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
20.01.1871

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
15.07.1873

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
17.05.1878

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Романов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
10.03.1882

Дочь: (Романова) Александра Яковлева

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
02.07.1883

Сын: Романов Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
17.07.1884

Дочь: (Романова) Мария Яковлева

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
27.06.1886

Сын: Романов Павел Яковлев

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
08.09.1889

Дочь: (Романова) Надежда Яковлева

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
13.01.1893

Дочь: (Романова) Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

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