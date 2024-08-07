Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Иван
Мать: не указана
Дочь: (Романова) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Сын: Александр Яковлев Романов
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Сын: Романов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Дочь: (Романова) Александра Яковлева
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Дочь: (Романова) Мария Яковлева
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Дочь: (Романова) Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Романов Яков Романов
Дочь: (Романова) Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Романов Яков Романов