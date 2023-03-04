Исупов Дементий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Исупова) Марфа Дементьева
Мать ребёнка: Исупова (Худякова) Дарья Егорова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Исупова (Худякова) Дарья Егорова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Исупова (Худякова) Дарья Егорова
Смерть
1820