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Исупов Дементий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Исупов Василий Саватеев

Мать: Исупова (Орлова) Ульяна Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова (Худякова) Дарья Егорова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Исупова) Марфа Дементьева

Мать ребёнка: Исупова (Худякова) Дарья Егорова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Исупов Алексей Дементьев

Мать ребёнка: Исупова (Худякова) Дарья Егорова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Исупов Данило Дементьев

Мать ребёнка: Исупова (Худякова) Дарья Егорова

Смерть
1820

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