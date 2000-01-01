Исупова (Худякова) Дарья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова (Худякова) Дарья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марфа Дементьева

Отец ребёнка: Исупов Дементий Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Исупов Алексей Дементьев

Отец ребёнка: Исупов Дементий Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Исупов Данило Дементьев

Отец ребёнка: Исупов Дементий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Дементий Васильевич

Смерть
После 1795
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