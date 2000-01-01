Исупов Алексей Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Исупов Дементий Васильевич
Мать: Исупова Дарья Егорова
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Исупова ?
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Исупова Варвара
Рождение ребёнка
1819
Сын: Исупов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Исупова Варвара
Рождение ребёнка
1833
Сын: Исупов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Исупова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова ?
Смерть
После 1834