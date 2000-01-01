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Исупов Алексей Дементьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Исупов Дементий Васильевич

Мать: Исупова Дарья Егорова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Исупов Осип Алексеевич

Мать ребёнка: Исупова ?

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Исупова Варвара

Рождение ребёнка
1819

Сын: Исупов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Исупова Варвара

Рождение ребёнка
1833

Сын: Исупов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Исупова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова ?

Смерть
После 1834
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