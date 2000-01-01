Исупова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Исупов Алексей Дементьев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Исупов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Исупов Алексей Дементьев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Исупов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Исупов Алексей Дементьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Алексей Дементьев

Смерть
После 1834
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