Исупова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Исупов Алексей Дементьев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Исупов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Исупов Алексей Дементьев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Исупов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Исупов Алексей Дементьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834