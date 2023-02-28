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Исупов Василий Саватеев

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Место рождения

Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Исупов Савватий Тимофеевич

Мать: не указана

Исуповская, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Исупова Ульяна Козмина

Рождение ребёнка
1745

Сын: Исупов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Исупова Ульяна Козмина

Рождение ребёнка
1746

Сын: Исупов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Исупова Ульяна Козмина

Рождение ребёнка
1749

Сын: Исупов Дементий Васильевич

Мать ребёнка: Исупова Ульяна Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Ульяна Козмина

Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782
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