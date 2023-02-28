Исупов Василий Саватеев
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Исупов Савватий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Исупова Ульяна Козмина
Рождение ребёнка
1745
Сын: Исупов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Исупова Ульяна Козмина
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Исупова Ульяна Козмина
Рождение ребёнка
1749
Сын: Исупов Дементий Васильевич
Мать ребёнка: Исупова Ульяна Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова Ульяна Козмина
Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782