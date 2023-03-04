Исупова (Орлова) Ульяна Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Исупова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Исупов Василий Саватеев
Рождение ребёнка
1745
Сын: Исупов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Исупов Василий Саватеев
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Исупов Василий Саватеев
Рождение ребёнка
1749
Сын: Исупов Дементий Васильевич
Отец ребёнка: Исупов Василий Саватеев
Смерть
1788