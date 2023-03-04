Исупова (Орлова) Ульяна Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова (Орлова) Ульяна Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Василий Саватеев

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Исупова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Исупов Василий Саватеев

Рождение ребёнка
1745

Сын: Исупов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Исупов Василий Саватеев

Рождение ребёнка
1746

Сын: Исупов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Исупов Василий Саватеев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Исупов Дементий Васильевич

Отец ребёнка: Исупов Василий Саватеев

Смерть
1788

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