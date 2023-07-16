Виноградов Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Виноградова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1865 ст.
Сын: Виноградов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Виноградова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
25.12.1866 ст.
Дочь: Виноградова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Виноградова Ольга Павловна
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №23. С. 21 об.
Смерть
Неизвестно