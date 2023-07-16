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Виноградов Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Андрей Ильич

Мать: Виноградова Терезия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Виноградова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1865 ст.

Сын: Виноградов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Виноградова Ольга Павловна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.12.1866 ст.

Дочь: Виноградова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Виноградова Ольга Павловна

Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №23. С. 21 об.
Смерть
Неизвестно

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