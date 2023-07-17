Виноградова Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1865 ст.
Сын: Виноградов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1866 ст.
Дочь: Виноградова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Виноградов Владимир Андреевич
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №23. С. 21 об.
Смерть
Неизвестно