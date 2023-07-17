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Виноградова Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
07.12.1865 ст.

Сын: Виноградов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Андреевич

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.12.1866 ст.

Дочь: Виноградова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Виноградов Владимир Андреевич

Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №23. С. 21 об.
Смерть
Неизвестно

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