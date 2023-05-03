Виноградов Андрей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиДо 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Виноградова Терезия Осиповна
Бракосочетание
До 1838
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Виноградова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Виноградова Терезия Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Виноградов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Виноградова Терезия Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Виноградов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Виноградова Терезия Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Маркова (Виноградова) Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Виноградова Терезия Осиповна
Восприемник
19.02.1867 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №15. С. 10 об.
Восприемник
02.04.1867 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №23. С. 21 об.
Смерть
До 1890