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Виноградов Андрей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

До 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Виноградова Терезия Осиповна

Бракосочетание
До 1838

Жена: Виноградова Терезия Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Виноградова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Виноградова Терезия Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Виноградов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Виноградова Терезия Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Виноградов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Виноградова Терезия Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Маркова (Виноградова) Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Виноградова Терезия Осиповна

Восприемник
19.02.1867 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №15. С. 10 об.
Восприемник
02.04.1867 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1867 г. Раздел "О родившихся", №23. С. 21 об.
Смерть
До 1890

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