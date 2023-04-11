Виноградов Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Николай Андреевич

Виноградов Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Виноградов Андрей Ильич

Мать: Виноградова Терезия Осиповна

Работа или профессия
С 1863
В службе и класс. чине.
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Михельсон Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1870 ст.

Дочь: Виноградова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1872 ст.

Сын: Виноградов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1874 ст.

Сын: Виноградов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1875 ст.

Дочь: Правосудович Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.

Дочь: Виноградова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Елизавета Ивановна

Смерть
После 1917