Виноградов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Работа или профессия
С 1863
В службе и класс. чине.
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Михельсон Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1870 ст.
Дочь: Виноградова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1872 ст.
Сын: Виноградов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1874 ст.
Сын: Виноградов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1875 ст.
Дочь: Правосудович Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.
Дочь: Виноградова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Виноградова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917