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Виноградов Николай Владимирович

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

07.12.1865 ст.

Дата смерти

20.12.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1865 ст.

Отец: Виноградов Владимир Андреевич

Мать: Виноградова Ольга Павловна

Вильнюс, Литовская ССР
Крещение
25.01.1866 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1866 г. Раздел "О родившихся", №5. С. 6 об.
Смерть
20.12.1866 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1866 г. Раздел "Об умерших", №61. С. 150 об.
Похороны
21.12.1866 ст.
Вильнюс, Литовская ССР

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