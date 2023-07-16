Виноградов Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.12.1865 ст.
Дата смерти20.12.1866 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1865 ст.
Крещение
25.01.1866 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1866 г. Раздел "О родившихся", №5. С. 6 об.
Смерть
20.12.1866 ст.
Метрическая книга Николаевского кафедрального собора в Вильне за 1866 г. Раздел "Об умерших", №61. С. 150 об.
Похороны
21.12.1866 ст.