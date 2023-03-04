Шихов Парфён Архипович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Шихов Архип Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Наталья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Феодосия Маркова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Шихова Феодосия Маркова
Рождение ребёнка
03.01.1755 ст.
Мать ребёнка: Шихова Феодосия Маркова
Смерть
1785