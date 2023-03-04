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Шихов Парфён Архипович

Место рождения

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1730

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Шихов Архип Антонович

Мать: Шихова Степанида Степанова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Наталья Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Феодосия Маркова

Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Шихов Сергей Парфёнович

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Маркова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1755 ст.

Сын: Шихов Тимофей Парфёнович

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Маркова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
1785
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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