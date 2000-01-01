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Шихов Сергей Парфёнович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1750

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Шихов Парфён Архипович

Мать: Шихова Феодосия Маркова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1769

Сын: Шихов Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Григорьевна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
20.04.1774 ст.

Сын: Шихов Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Евдокия Григорьевна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1796
д. Репные (Репинская)
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