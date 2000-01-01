Шихов Сергей Парфёнович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1750
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Шихов Парфён Архипович
Мать: Шихова Феодосия Маркова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Григорьевна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
20.04.1774 ст.
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1796
д. Репные (Репинская)