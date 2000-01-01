Шихов Антон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Антон Сергеевич

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1769

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Шихов Сергей Парфёнович

Мать: Шихова Евдокия Григорьевна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Шихова Параскева Ивановна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Гликерия Антоновна

Мать ребёнка: Шихова Параскева Ивановна

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Параскева Ивановна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1832
д. Репные (Репинская)
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