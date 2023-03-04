Шихова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Шихова) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Шихов Антон Сергеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Шихова) Гликерия Антоновна
Отец ребёнка: Шихов Антон Сергеевич
Смерть
После 1816