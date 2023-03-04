Шихова Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Антон Сергеевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Шихова) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Шихов Антон Сергеевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Шихова) Гликерия Антоновна

Отец ребёнка: Шихов Антон Сергеевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816

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