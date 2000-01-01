Шихова Феодосия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова Феодосия Маркова

Шихова Феодосия Маркова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Шихов Сергей Парфёнович

Отец ребёнка: Шихов Парфён Архипович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
03.01.1755 ст.

Сын: Шихов Тимофей Парфёнович

Отец ребёнка: Шихов Парфён Архипович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Парфён Архипович

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close