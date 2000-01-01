Шихова Феодосия Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Шихов Парфён Архипович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
03.01.1755 ст.
Отец ребёнка: Шихов Парфён Архипович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756