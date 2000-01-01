Шихов Архип Антонович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1709
Дата смерти24.04.1758 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Шихов Антон .
Мать: не указана
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Шихова Степанида Степанова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Шихова Степанида Степанова
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
24.04.1758 ст.