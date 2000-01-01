Шихов Архип Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Архип Антонович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1709

Дата смерти

24.04.1758 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Шихов Антон .

Мать: не указана

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1730

Сын: Шихов Парфён Архипович

Мать ребёнка: Шихова Степанида Степанова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1741

Сын: Шихов Михаил Архипович

Мать ребёнка: Шихова Степанида Степанова

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Степанида Степанова

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
24.04.1758 ст.
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