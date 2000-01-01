Шихов Михаил Архипович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1741
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Шихов Архип Антонович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Шихова Степанида Данилова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Зубарева Гликерия Михайловна
Мать ребёнка: Шихова Степанида Данилова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Феодора Михайловна
Мать ребёнка: Шихова Степанида Данилова
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1804
д. Репные (Репинская)