Шихов Михаил Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Михаил Архипович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1741

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Шихов Архип Антонович

Мать: Шихова Степанида Степанова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1769

Сын: Шихов Гаврил Михайлович

Мать ребёнка: Шихова Степанида Данилова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Зубарева Гликерия Михайловна

Мать ребёнка: Шихова Степанида Данилова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Шихова Степанида Данилова

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Степанида Данилова

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1804
д. Репные (Репинская)
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