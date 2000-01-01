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Шихов Гаврил Михайлович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1769

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Шихов Михаил Архипович

Мать: Шихова Степанида Данилова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шихов Фёдор Гаврилович

Мать ребёнка: Шихова Ирина Фёдорова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шихов Козма Гаврилович

Мать ребёнка: Шихова Ирина Фёдорова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина Гавриловна

Мать ребёнка: Шихова Ирина Фёдорова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шихов Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Шихова Ирина Фёдорова

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Ирина Фёдорова

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1843
д. Репные (Репинская)
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