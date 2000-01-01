Шихов Гаврил Михайлович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1769
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Шихов Михаил Архипович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Шихова Ирина Фёдорова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Шихова Ирина Фёдорова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина Гавриловна
Мать ребёнка: Шихова Ирина Фёдорова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Шихова Ирина Фёдорова
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Ирина Фёдорова
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1843
д. Репные (Репинская)