Шихова (?) Ирина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Ирина Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Шихов Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Шихов Гаврил Михайлович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шихов Козма Гаврилович

Отец ребёнка: Шихов Гаврил Михайлович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина Гавриловна

Отец ребёнка: Шихов Гаврил Михайлович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шихов Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Шихов Гаврил Михайлович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Гаврил Михайлович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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