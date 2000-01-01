Шихова (?) Ирина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Шихов Гаврил Михайлович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Шихов Гаврил Михайлович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина Гавриловна
Отец ребёнка: Шихов Гаврил Михайлович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Шихов Гаврил Михайлович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)