Шихов Фёдор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Фёдор Гаврилович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1789

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Шихов Гаврил Михайлович

Мать: Шихова Ирина Фёдорова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шихов Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Гонина

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Евдокия Гонина

д. Репные (Репинская)
3 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1856
д. Репные (Репинская)
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