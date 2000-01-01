Шихова (?) Евдокия Гонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Евдокия Гонина

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шихов Трофим Фёдорович

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Гаврилович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Фёдор Гаврилович

д. Репные (Репинская)
3 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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