Шихова (?) Евдокия Гонина
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Гаврилович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
3 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)