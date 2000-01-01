Шихова (?) Степанида Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (?) Степанида Данилова

Шихова (?) Степанида Данилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Шихов Гаврил Михайлович

Отец ребёнка: Шихов Михаил Архипович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Зубарева Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Шихов Михаил Архипович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Феодора Михайловна

Отец ребёнка: Шихов Михаил Архипович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Михаил Архипович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close