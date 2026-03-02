Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1843, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Спиридонов Кр13.11.1871 Леонтий Перес. В 1851 Г Щучинск Спиридонович1824 г.р.
Мать
Спиридонова Прасковья Перес. В 1851 Г Щучинск Иванова1826 г.р.
Супруги
(Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Спиридонова) Пелагея Акимовна01.10.1862 г.р.
Спиридонов Степан АкимовичОколо 1863 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Спиридонов Кр13.11.1871 Леонтий Перес. В 1851 Г Щучинск Спиридонович

Мать: Спиридонова Прасковья Перес. В 1851 Г Щучинск Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Михаил Акимович

Мать ребёнка: Елена Ва......

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Павел Акимович

Мать ребёнка: Елена Ва......

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спиридонова (Дорофеевка)) ? Мария Акимовна

Мать ребёнка: Елена Ва......

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Рождение ребёнка
01.10.1862

Дочь: (Спиридонова) Пелагея Акимовна

Мать ребёнка: (Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Спиридонов Степан Акимович

Мать ребёнка: Елена Ва......

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Спиридонов Семен Акимович

Мать ребёнка: Елена Ва......

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: (Спиридонова) Елена Акимовна

Мать ребёнка: (Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1880

Дочь: (Спиридонова) Прасковья Акимовна

Мать ребёнка: (Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.