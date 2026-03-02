Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич
мужской, родился 1843, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
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Отец: Спиридонов Кр13.11.1871 Леонтий Перес. В 1851 Г Щучинск Спиридонович
Сын: Спиридонов Михаил Акимович
Мать ребёнка: Елена Ва......
Сын: Спиридонов Павел Акимович
Мать ребёнка: Елена Ва......
Дочь: (Спиридонова (Дорофеевка)) ? Мария Акимовна
Мать ребёнка: Елена Ва......
Дочь: (Спиридонова) Пелагея Акимовна
Мать ребёнка: (Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария Ивановна
Сын: Спиридонов Степан Акимович
Мать ребёнка: Елена Ва......
Сын: Спиридонов Семен Акимович
Мать ребёнка: Елена Ва......
Дочь: (Спиридонова) Елена Акимовна
Мать ребёнка: (Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария Ивановна
Дочь: (Спиридонова) Прасковья Акимовна
Мать ребёнка: (Апполинария Ивановна) Прасковья Прасковья/ Апполинария Ивановна