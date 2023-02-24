Спиридонов Семен Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонов Аким Леонтиевич
Мать: Елена Ва......
Рождение ребёнка
06.04.1900
Дочь: Акулина Семеновна
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
03.08.1901
Сын: Спиридонов Иван Семенович
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
14.01.1905
Сын: Спиридонов Степан Семенович
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
07.04.1907
Дочь: Акулина Семеновна
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Смерть
Неизвестно