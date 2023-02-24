Спиридонов Семен Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонов Семен Акимович

Спиридонов Семен Акимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Аким Леонтиевич

Мать: Елена Ва......

Рождение ребёнка
06.04.1900

Дочь: Акулина Семеновна

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
03.08.1901

Сын: Спиридонов Иван Семенович

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
14.01.1905

Сын: Спиридонов Степан Семенович

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
07.04.1907

Дочь: Акулина Семеновна

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close