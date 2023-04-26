Ксения Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1900
Дочь: Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Спиридонов Семен Акимович
Рождение ребёнка
03.08.1901
Сын: Спиридонов Иван Семенович
Отец ребёнка: Спиридонов Семен Акимович
Рождение ребёнка
14.01.1905
Сын: Спиридонов Степан Семенович
Отец ребёнка: Спиридонов Семен Акимович
Рождение ребёнка
07.04.1907
Дочь: Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Спиридонов Семен Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Спиридонов Семен Акимович
Смерть
Неизвестно