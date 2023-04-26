Ксения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1900

Дочь: Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Спиридонов Семен Акимович

Рождение ребёнка
03.08.1901

Сын: Спиридонов Иван Семенович

Отец ребёнка: Спиридонов Семен Акимович

Рождение ребёнка
14.01.1905

Сын: Спиридонов Степан Семенович

Отец ребёнка: Спиридонов Семен Акимович

Рождение ребёнка
07.04.1907

Дочь: Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Спиридонов Семен Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Спиридонов Семен Акимович

Смерть
Неизвестно
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