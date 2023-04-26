Елена Ва......
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Павел Акимович
Отец ребёнка: Спиридонов Аким Леонтиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Акимовна
Отец ребёнка: Спиридонов Аким Леонтиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Михаил Акимович
Отец ребёнка: Спиридонов Аким Леонтиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Семен Акимович
Отец ребёнка: Спиридонов Аким Леонтиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Степан Акимович
Отец ребёнка: Спиридонов Аким Леонтиевич
Смерть
Неизвестно