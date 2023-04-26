Елена Ва...... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ва......

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Павел Акимович

Отец ребёнка: Спиридонов Аким Леонтиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Акимовна

Отец ребёнка: Спиридонов Аким Леонтиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Михаил Акимович

Отец ребёнка: Спиридонов Аким Леонтиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Семен Акимович

Отец ребёнка: Спиридонов Аким Леонтиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Степан Акимович

Отец ребёнка: Спиридонов Аким Леонтиевич

Смерть
Неизвестно
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