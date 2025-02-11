Спиридонов Кр13.11.1871 Леонтий Перес. В 1851 Г Щучинск Спиридонович 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Спиридонов Кр13.11.1871 Леонтий Перес. В 1851 Г Щучинск Спиридонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1824, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Игушкин Спиридон Игнатьев1792 г.р.
Мать
Матрена Или Татьяна Яковлева1791 г.р.
Дети
Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Игушкин Спиридон Игнатьев

Мать: Матрена Или Татьяна Яковлева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Рождение ребёнка
1843

Сын: Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич

Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Перес. В 1851 Г Щучинск Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

43

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Смерть
Неизвестно

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