Спиридонов Кр13.11.1871 Леонтий Перес. В 1851 Г Щучинск Спиридонович
мужской, родился 1824, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИгушкин Спиридон Игнатьев1792 г.р.
МатьМатрена Или Татьяна Яковлева1791 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1843
Сын: Спиридонов Аким Перес. В 1851 Г Леонтиевич
Мать ребёнка: Спиридонова Прасковья Перес. В 1851 Г Щучинск Иванова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно