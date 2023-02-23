Матрена Или Татьяна Яковлева

Матрена 1831г. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена 1831г.

Матрена 1831г.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Спиридонов Кр13.11.1871 Леонтий Спиридонович

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Игнатьев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анисья Спиридонова

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Игнатьев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Спиридонов Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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