Матрена Или Татьяна Яковлева

Матрена 1831г.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Спиридонов Кр13.11.1871 Леонтий Спиридонович
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Игнатьев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анисья Спиридонова
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Игнатьев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Спиридонов Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Игушкин Спиридон Игнатьев
Смерть
Неизвестно