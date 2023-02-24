Спиридонов Василий Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Игушкин Спиридон Игнатьев
Мать: Матрена 1831г.
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Филипова
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Наталья Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Илья Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Филипова
Смерть
Неизвестно