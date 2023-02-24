Спиридонов Василий Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Василий Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Игушкин Спиридон Игнатьев

Мать: Матрена 1831г.

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Филипова

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Спиридонов Иван Васильев

Мать ребёнка: Наталья Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Филипова

Смерть
Неизвестно
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