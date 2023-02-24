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Спиридонов Иван Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

09.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Спиридонов Василий Спиридонович

Мать: Наталья Филипова

Рождение ребёнка
19.09.1901

Сын: Спиридонов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1904

Сын: Спиридонов Харлампий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Спиридонов Семен Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов ? Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
09.03.1906
Причина смерти: от простуды
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