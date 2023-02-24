Спиридонов Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти09.03.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Спиридонов Василий Спиридонович
Мать: Наталья Филипова
Рождение ребёнка
19.09.1901
Сын: Спиридонов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1904
Сын: Спиридонов Харлампий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1906
Сын: Спиридонов Семен Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
09.03.1906
Причина смерти: от простуды