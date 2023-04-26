Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1901

Сын: Спиридонов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Васильев

Рождение ребёнка
10.02.1904

Сын: Спиридонов Харлампий Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Васильев

Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Спиридонов Семен Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов ? Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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