Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1901
Сын: Спиридонов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Васильев
Рождение ребёнка
10.02.1904
Сын: Спиридонов Харлампий Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Васильев
Рождение ребёнка
01.02.1906
Сын: Спиридонов Семен Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Васильев
Смерть
Неизвестно